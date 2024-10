"Es un insulto para los ciudadanos que se base solo en el dinero", critica la FAV de la decisión del Ministerio

"La urgencia es tremenda, no puede ser otra patada para adelante", alerta la FADE

GIJÓN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinales de la Zona Urbana de Gijón (FAV), María José Cuervo, ha considerado este viernes que la decisión del Ministerio de Transportes de dar por cerrada una solución soterrada al vial de Jove es una cuestión "de dinero", no técnica.

"Es un insulto para los ciudadanos de Gijón que se base solo en el dinero", ha remarcado Cuervo, en declaraciones a los medios de comunicación al término del Consejo Social Municipal donde la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), y el consejero de Fomento del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, han dado cuenta de su reunión este pasado jueves en Madrid con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

"Es una decepción tremenda", ha lamentado la representantes vecinal. Esta ha incidido en que era la primera vez que se había llegado a un consenso de todos y "quedamos chafados", ha asegurado. Dicho esto, ha reconocido que en cierta medida se esperaba la decisión del Ministerio.

Cuervo ha señalado que lo que esperan ahora es que "se pongan las pilas" el Principado y el Ministerio. "Los vecinos ahí ya no tenemos nada que opinar", ha apuntado.

"No quiero ser pesimista, pero debo de serlo", ha confesado, por otro lado, sobre la solución al tráfico pesado que accede a El Musel, al tiempo que ha opinado que se está "en la casilla de salida otra vez y que se va a alargar otros 20 o 30 años si vamos a seguir enrocados en eso", ha augurado.

También ha recalcado que es "patente" el agravio con Asturias respecto a otras comunidades, como País Vasco o Cataluña, donde sí avanzan sus respectivas obras. "Tristemente en Asturias no tenemos ninguna fuerza política, pintamos muy poquito en España", ha llamado la atención.

Sobre la posibilidad de iniciar movilizaciones como se había planteado en una reunión anterior del Consejo Social, Cuervo ha explicado que en los próximos días se reunirá la FAV. Y a falta de saber qué se decidirá, ha opinado que sería "un poco un sin sentido, visto lo visto".

"El Ministerio no ha hecho nada en absoluto de lo que piden los vecinos, el Ministerio se lavó las manos diciendo que si los vecinos no lo quieren, qué bien", se ha quejado la representante vecinal, en desacuerdo con lo manifestado en el Consejo Social con el portavoz socialista, Luis Manuel Flórez 'Floro', que valoró el que se hubiera respetado el rechazo de Gijón a un vial que no fuera soterrado.

DECEPCIÓN GENERAL

Por otro lado, el sentir general de los integrantes del Consejo Social ha sido de decepción, mientras que ha sido muchos quienes han visto en la decisión del Ministerio una causa económica, y no técnica.

Todos han coincidido, eso sí, en la urgencia de buscar una solución ante el problema de la contaminación, pero que no suponga enfrentar municipios.

"Es un desánimo grande", han reconocido desde la Cámara de Comercio de Gijón, al tiempo que la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, advertía de que no pueden pasar otros 20 años en dar una solución. "La urgencia es tremenda, no puede ser otra patada para adelante", ha remarcado.

"No podemos dar un paso atrás", ha sido también la posición del presidente de la Cooperativa de Agricultores de Gijón, Joaquín Vázquez, quien ha pedido "solidaridad" con los vecinos de la zona Oeste, pero también "resistencia".