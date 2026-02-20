Investigan a un hombre por simular un accidente de tráfico para intentar estafar a su seguro

Un agente de la Guardia Civil en el alto de Ambasvías. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias ha investigado a un hombre, vecino de Muros del Nalón, por un presunto intento de estafa a una entidad aseguradora tras la simulación de un siniestro vial.

Los hechos se remontan a la tarde del 1 de agosto de 2025, en un camino vecinal situado en el alto de Ambasvías, próximo a la localidad de Carlangas, en el concejo de Valdés, donde el ahora investigado habría provocado la salida de la vía y posterior despeñamiento de un vehículo de su propiedad, tras alegar que se encontraba comprobando un supuesto pinchazo de neumático.

El siniestro generó sospechas entre la Guardia Civil, que apreciaron diversas irregularidades en la declaración de lo ocurrido e iniciaron las primeras diligencias. Ante estas circunstancias, se dio traslado a la UNIS del Sector de Tráfico, asumiendo inicialmente la investigación el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Luarca y, posteriormente, el GIAT, especializado en este tipo de delitos.

Durante más de cinco meses de indagaciones se tomó declaración a distintos testigos, se analizó el expediente del siniestro, las manifestaciones testificales y los informes del EIS de Luarca, así como los informes periciales de la aseguradora, las imágenes del vehículo y diversa documentación de interés. La investigación concluyó a finales de enero con la condición de investigado para el propietario y tomador del seguro del automóvil siniestrado.

Según la Guardia Civil, el objetivo habría sido obtener una indemnización económica en concepto de pérdida total del vehículo, además del abono de los gastos derivados de la intervención de los servicios de bomberos y de distintas actuaciones periciales, por un importe total de 14.425 euros. El fraude no llegó a consumarse, ya que los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la compañía aseguradora cuando el pago ya se encontraba aprobado, lo que permitió paralizar la indemnización.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Luarca, Sección de Instrucción. La Guardia Civil recuerda que la simulación de siniestros para obtener beneficios económicos constituye un fraude que perjudica al conjunto de la sociedad y al sistema asegurador, y reitera su compromiso con la prevención y persecución de este tipo de conductas ilícitas.