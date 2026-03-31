Investigan a un vecino de Oviedo por circular en sentido contrario por la A-63 y dar positivo en drogas

Tramo al que accedió en sentido contrario al estipulado. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un vecino de Oviedo, de 54 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial en sus modalidades de conducción temeraria y conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Los hechos se remontan al pasado 2 de marzo, en torno a las 06.00 horas, cuando varios usuarios alertaron al Centro Operativo de Tráfico de la presencia de un vehículo que circulaba en dirección contraria.

Según informa la Guardia Civil, el conductor accedió a la A-63 a la altura del kilómetro 4, en las proximidades de Oviedo, incorporándose de forma indebida y recorriendo unos tres kilómetros de la autovía A-63 (Oviedo-La Espina) en sentido contrario, lo que generó una situación de riesgo al cruzarse con otros vehículos.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Oviedo interceptó el vehículo y comprobó que el conductor, un varón de 54 años y vecino del concejo, presentaba signos compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes. La prueba indiciaria de drogas en saliva arrojó un resultado positivo en cocaína, confirmado posteriormente por laboratorio, mientras que la prueba de alcoholemia resultó negativa.

La investigación fue asumida por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias, que instruyó diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial en sus modalidades de conducción temeraria y conducción bajo la influencia de drogas, remitidas al tribunal competente en Oviedo.

Según la Guardia Civil, el conductor ya había sido investigado anteriormente por hechos similares relacionados con el consumo de sustancias estupefacientes al volante.