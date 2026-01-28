Las ITV de Asturias cerraron 2025 con 600.000 vehículos inspeccionados, 50.000 más que en 2024

Archivo - Estación de ITV de Pruvia (Asturias). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha subrayado este miércoles la "buena marcha" del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) durante 2025, un año que ha calificado de "completamente normalizado", con listas de espera prácticamente inexistentes en las diez estaciones fijas de la comunidad. Itvasa, la empresa pública encargada del servicio de inspección técnica de vehículos en Asturias, cerró 2025 con 600.000 vehículos evaluados, lo que supone un aumento de 50.000 revisiones respecto al año anterior.

Sánchez, que ha participado en un acto celebrado en Gijón para presentar los resultados del pasado año y abordar los principales retos de presente y de futuro, ha señalado que esta situación es fruto "del esfuerzo de la plantilla, de un incremento notable de la productividad y del aumento en el número de vehículos inspeccionados".

Por su parte, la gerente de Itvasa, Marta Torre, ha explicado que, en el apartado técnico, la meta para este año es alcanzar las 650.000 inspecciones y recuperar a los 50.000 conductores que aún pasan revisiones fuera de Asturias. El objetivo económico pasa por elevar la facturación a 18 millones, dos más que el año anterior.

De cara a 2026, el responsable de Industria ha apuntado que el objetivo será seguir recuperando a los usuarios que, a raíz de la huelga, optaron por pasar la inspección en otras comunidades autónomas. Para ello, ha señalado que se está trabajando en una estrategia basada en la digitalización de los servicios, la mejora del acceso a las estaciones y la simplificación de los trámites.