IU acusa a Vox de "alimentar la censura y el discurso de odio" con sus críticas a programaciones festivas

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de IU-Convocatoria por Oviedo ha acusado este jueves a Vox de más de utilizar la cultura como "campo de batalla" para "alimentar la censura, el enfrentamiento y el discurso de odio".

De esta forma, desde IU han querido salir al paso de las críticas que han desde Vox a la programación de la Noche Blanca. "Frente a esa estrategia, defendemos una Noche Blanca abierta, plural y diversa en la que no se señale, persiga o excluya, como le gustaría a la extrema derecha", han resaltado desde IU.

Añaden que, con sus críticas, Vox ha vuelto a impulsar un discurso de "censura y confrontación frente a cualquier propuesta cultural relacionada con el feminismo, la memoria democrática o la promoción del asturiano".

"Les recordamos a las representantes de Vox que es una Noche Blanca, con todo tipo de propuestas culturales y de ocio, y no una Noche de los Cristales Rotos, aquella en la que la violencia organizada y el odio antijudío tomaron las calles de la Alemania nazi", ha dicho el concejal de IU Alejandro Suárez.

A su juicio, resulta "especialmente revelador y contradictorio" que Vox cuestione actividades vinculadas a la cultura asturiana mientras afirma defender la cultura. "No sabemos qué parte de la cultura es la que Vox está dispuesto a defender, pero desde luego parece que solo aquella que pasa previamente por su filtro ideológico" , apunta Suárez.

Desde el grupo municipal recuerdan además que el feminismo y la memoria histórica son políticas de estado en España, mientras que la promoción y protección del asturiano y el eonaviego forman parte de las políticas públicas del Principado y de la defensa de nuestro patrimonio cultural. "Son, además, ámbitos con presencia en no pocas actividades de nuestra ciudad", añade el edil.

"Lo verdaderamente preocupante no es que Vox discrepe de una actividad, sino que pretenda decidir qué cultura puede recibir apoyo y financiación, y cuál debe desaparecer de la programación municipal. Esa es una lógica que no vamos a aceptar , ha concluido Suárez.