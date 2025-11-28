IU advierte de la exclusión de ONGDs por falta de fondos en las subvenciones de cooperación al desarrollo

Archivo - La edil de IU Oviedo, Cristina Pontón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Crisyina Pontón, ha advertido este viernes de la exclusión de diversas entidades y organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGDs) de la concesión de subvenciones municipales para proyectos de cooperación al desarrollo correspondientes a la convocatoria 2025-2026, al considerar que la causa responde únicamente a "la insuficiencia de crédito disponible".

Pontón sostiene que "la partida presupuestaria destinada a cooperación al desarrollo lleva años sin incrementarse y se ha reducido en los dos últimos ejercicios", lo que ha derivado en una situación que impide atender adecuadamente las solicitudes de "organizaciones con una trayectoria sólida y reconocida".

Advierte además de que el carácter bianual de la convocatoria dificultará la presentación de nuevos proyectos hasta 2027, lo que, a su juicio, "agrava el impacto de la falta de fondos y limita la capacidad de participación del tejido asociativo en la cooperación internacional impulsada desde el Ayuntamiento".

Por ello, la edil de IU-Convocatoria por Oviedo exige una revisión urgente de esta situación y la ampliación inmediata del crédito destinado a cooperación. Reclama asimismo que el Ayuntamiento asuma la cooperación "como un eje estratégico y un valor democrático que debe potenciarse en clave de solidaridad".

Cristina Pontón ha señalado que "lo ocurrido es inaceptable", asegurando que se ha dejado fuera "a entidades con experiencia y solvencia cuya única falta es que el Ayuntamiento no ha destinado los recursos suficientes".

"La cooperación al desarrollo no puede ser siempre la última de la fila en los proyectos presupuestarios", ha afirmado. Pontón ha reclamado al equipo de gobierno que "rectifique, aumente la partida y garantice que Oviedo mantenga su compromiso solidario con los pueblos y comunidades que más lo necesitan", añade.