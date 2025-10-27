IU apoya todas las vías alternativas jurídicas para la supresión del peaje del Huerna

La diputada de IU Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras. - IU-CONVOCATORIA POR ASTURIAS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, ha señalado al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, como "pieza clave" para suprimir el peaje del Huerna, y ha insistido en que la "solución y la responsabilidad" recaen en dicho departamento. En este sentido, ha defendido explorar "todas las vías jurídicas alternativas" para poner fin al peaje y, mientras se resuelve la situación, ha considerado "imprescindible" aplicar bonificaciones.

Tras la última reunión este lunes de la Alianza por las Infraestructuras, Campomanes ha reiterado el compromiso de su formación con una estrategia conjunta que aproveche la advertencia lanzada por la Comisión Europea, que cuestiona la legalidad de la prórroga del peaje acordada "de forma opaca" por el Gobierno del PP de José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos.

"Seguimos creyendo que la solución la tiene el Ministerio de Transportes; no entendemos cómo el ministro puede seguir dando la espalda al clamor social, político y económico que se manifestó el día 17", ha subrayado la parlamentaria, quien ha instalado al Ejecutivo a atender el interés de toda una comunidad "que está sufriendo un peaje injusto, y ahora además posiblemente ilegal".

"La unanimidad es clave para el éxito de esta pelea", ha sostenido, reclamando a las fuerzas políticas "altura de miras" y que aparquen los intereses partidistas a favor de una posición común que permita avanzar hacia la nulidad o supresión definitiva del peaje del Huerna.