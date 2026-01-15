IU de Asturias no ve mal el marco para negociar la financiación autonómica y anima a hacerlo "con inteligencia"

María José Miranda - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de IU en Asturias, María José Miranda, ha dicho que el escenario sobre financiación autonómica abierto tras la propuesta del Gobierno central no es malo. "Es un marco y un partido que empezamos a jugar ahora y que por lo tanto hay que negociar con inteligencia y con firmeza", ha dicho.

Miranda se ha pronunciado a preguntas de los periodistas este jueves en Oviedo, un día después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado a las comunidades su propuesta sobre el futuro reparto de los recursos públicos.

Que esa propuesta haya arrancado con un acuerdo con representantes catalanes no es algo malo, según ha señalado. Así, ha dicho que con Mariano Rajoy (PP) en el poder la situación social, económica y política del país estaba "rota", algo que ha terminado con la nueva propuesta, con la que se "entierra aquella frustración" y el "problema de independentismo" que había en Catañuña. "Las personas de Cataluña hablan de financiación autonómica y eso es una buena noticia para el conjunto del Estado", ha comentado.

Miranda ha insistido en que no existe ningún problema con los ciudadanos catalanes, sino que lo que existe es una "sobrerrepresentación" de los grupos autonómicos catalanes por culpa de una ley electoral "perversa" e "injusta" que ni PP ni PSOE han querido cambiar.

"Atienden antes, porque es mucho más sencillo negociar o pactar con un partido autonómico más pequeño, o sea, de Cataluña, que con una fuerza como Izquierda Unida que atiende a todo el Estado", ha criticado Miranda en relación a los partidos mayoritarios.

Para Miranda, el acuerdo alcanzado en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) sobre financiación puede ser una buena base para afrontar a partir de ahora la negociación del modelo.

CRÍTICAS A QUEIPO

Miranda ha querido aprovechar para referirse a las críticas del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, por la ausencia del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en el CPFF, reunión en la que participó la vicepresidenta del Gobierno asturiano, la socialista Gimena Llamedo.

A juicio de la dirigente de IU existe machismo en las palabras de Queipo. "Yo, ni como mujer ni como compañera política, voy a cuestionar lo que la vicepresidenta es capaz de hacer o no en ese tipo de reuniones; por lo tanto todo el apoyo y todo el respeto a quien representa a un gobierno en las mismas condiciones de igualdad que lo puede hacer cualquier otro hombre del Gobierno o del PSOE", ha indicado Miranda.