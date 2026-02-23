IU Avilés invita a Rodríguez a mediar en el conflicto de los estibadores en huelga contra el cierre del CPE

Archivo - Puerto de Avilés - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS - Archivo

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Avilés ha manifestado este lunes su solidaridad con los estibadores del puerto, en huelga desde el 16 de febrero contra el cierre del Centro Portuario de Empleo (CPE) y la precarización laboral, e invita al presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez, a mediar en el conflicto.

La secretaria de Organización de IU Avilés, Llarina González, ha reclamado que Rodríguez "tome parte, escuche a los trabajadores y acepte reunirse con ellos" para mediar con las empresas promotoras del cierre, que implicaría "disgregar a los estibadores sin criterios claros y generar desigualdad e inestabilidad laboral".

González ha calificado la propuesta de "divide y vencerás de libro para atomizar al colectivo y facilitar su eliminación", al tiempo que el responsable de Industria de IU Asturias, José Benito, ha cuestionado el cierre del CPE cuando "en el puerto de Gijón funciona perfectamente".

Tras la reunión mantenida hoy con representantes del comité de estibadores, IU defiende que el puerto, con previsiones de 4,9 millones de toneladas y ampliaciones en estudio, crece gracias a sus trabajadores, por lo que es "inconcebible precarizarlos"."Las administraciones e instituciones públicas no pueden ser cómplices, por acción u omisión, de este descalabro", concluyen.