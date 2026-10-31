IU de Avilés rechaza la subida media del 17,46% del recibo del agua prevista para 2027

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo, a 23 de marzo de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II presentaron ayer viernes, un nuevo portal web que anima al consumo de agua del grifo y que ofrece, entre otr - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Avilés ha rechazado la subida media del 17,46% en los recibos del agua que, según la formación, reclama Veolia para 2027, y ha criticado la falta de avances en la aprobación de las ordenanzas fiscales municipales para el próximo ejercicio, cuyo debate plenario no se ha celebrado durante el mes de octubre.

La organización sostiene que la negociación entre el PSOE y la empresa concesionaria incluye también una reclamación de 4,5 millones de euros con cargo a las arcas municipales y una prórroga de dos años y medio del contrato vigente. IU considera que estas condiciones no deberían ser aceptadas y acusa al gobierno local de haber cambiado su posición sobre la recuperación de la gestión pública del servicio.

La formación también ha defendido la congelación de la mayoría de los impuestos, tasas y precios públicos municipales para 2027, al considerar que permitiría aliviar la situación económica de las familias y apoyar al comercio y las pequeñas empresas.