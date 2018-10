IU, CCOO y UGT llaman a que el Consejo Social se pronuncie sobre el Plan de Vías para exigir su firma

Publicado 17/10/2018 16:55:12 CET

Los sindicatos reclaman datos reales para poder evaluar la concertación local

GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento, Aurelio Martín, y los sindicatos CCOO y UGT han defendido este miércoles el papel del Consejo Social Municipal a la hora de fijar una posición común de toda la ciudad y reclamar ante el Ministerio de Fomento la firma en este mes del convenio de Gijón al Norte en los términos que se acordaron para el Plan de Vías entre las tres administraciones.

Martín, en rueda de prensa en el Consistorio, ha lamentado que el propio Consejo Social se está devaluando por culpa de la 'falta de voluntad' de Foro. En cuanto al Plan de Vías, ha incidido en que el Ministerio tendrá dudas, pero debe ofrecer un compromiso "firmado" a Gijón, de ahí que es importante que el Consejo Social se pronuncie, según él.

El Gobierno local, en este sentido, está obligado a recuperar el consenso institucional y hacer "los máximos esfuerzos", según él. "A Gijón no le vale otra cosa que el simbolismo de una firma", ha sostenido Martín, para añadir después sobre el Plan de Vías que "son 16 años de mentiras e incumplimientos".

Por este motivo, ha augurado que si no hay firma, lo más probable es que haya movilización. Unido a ello, y en aras a encontrar una solución, ha avanzado que él va a intentar reunirse con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, la semana próxima.

Junto a él han estado los secretarios generales de CCOO y UGT, Víctor Roza y Fernando Díaz, respectivamente, quienes han coincidido con Martín en la necesidad de que el Consejo Social se pronuncie.

Roza, por su parte, ha animado, en este sentido, a pensar en que el Consejo Social puede funcionar, a lo que ha lamentado que no se reúna las veces que se debería "por dejadez", según él, del Gobierno local. Ha remarcado, entre otras cosas, que no hay estudio de nivel de ejecución de presupuestos participativos de 2016. "No sabemos nada", ha recriminado.

Al margen del Plan de Vías, los tres han hecho balance del pacto de concertación local y se han quejado de la falta de transparencia del Gobierno local, al no facilitar los datos reales y en su totalidad.

DATOS "QUE BAILAN"

Martín, por su parte, lo ha achacado también a la "falta de previsión" de Foro el que el pacto local avance "a trompicones". Ha llamado la atención, asimismo, que 2017 está sin cerrar y que los datos "bailan". Es por ello que ha expresado sus dudas sobre si se están cumpliendo todos los objetivos marcados en la concertación, al tiempo que ha mostrado una preocupación "enorme" por la paralización del programa de ayudas a fachadas y el retraso en las solicitudes pendientes.

A este respecto, Díaz (UGT) ha visto paradójico que se tenga que hacer balance con la oposición cuando el Gobierno local no acaba de arrojar todos los datos. Ha pedido, en este sentido, que se les faciliten los datos para evaluar si funciona o no o qué cambios deberían hacerse. Ha apuntado, también, que les preocupa que haya "un baile de datos". Díaz ha incidido, en este sentido, en que ya se está en octubre y hay que cerrar 2017, ver cómo va el 2018 y hablar de 2019.

Roza (CCOO), por su parte, ha indicado que tal parece que la concertación local es el "cajón de sastre" donde cabe todo y nadie quiere responsabilizarse de nada. Ha reprochado, en este sentido, que no haya explicaciones de muchas de las partidas, sin que el Gobierno local aporte datos.