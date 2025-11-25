IU celebra el "amplio consenso democrático" alcanzado para el nuevo modelo de Servicios Sociales en Oviedo

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha celebrado este martes el "amplio consenso democrático" y el acuerdo alcanzado para la puesta en marcha del nuevo modelo de Servicios Sociales en Oviedo. Según han detallado, se trata de un documento que también incorpora elementos esenciales de participación ciudadana y que ha ido sumando el apoyo de diversas fuerzas políticas, como el PSOE y el PP.

Según han declarado en una nota de prensa enviada este martes, este acuerdo ha sido posible, entre otros factores, "gracias al pacto presupuestario" que la formación ha hecho con el equipo de gobierno municipal para los Presupuestos de 2025, que incluía como compromiso prioritario "avanzar hacia un sistema de Servicios Sociales más justo, próximo y eficiente".

El nuevo modelo "impulsa un enfoque preventivo y de promoción del bienestar, orientado a reforzar la autonomía personal y a actuar sobre las causas estructurales que generan situaciones de vulnerabilidad, marginación o limitaciones para una vida plena", además de incorporar de manera transversal la defensa de la igualdad de todas las personas y la perspectiva de género "como elemento clave para garantizar la equidad en las políticas sociales".

Asimismo, según han detallado, el acuerdo apuesta también por la descentralización y desconcentración de los servicios, con el objetivo de mejorar la proximidad, facilitar el acceso de la ciudadanía y reforzar la capacidad de respuesta ante las necesidades sociales del concejo.

"Este acuerdo demuestra que cuando hay voluntad política y compromiso de las partes, es posible avanzar hacia un modelo de Servicios Sociales más justo y más cercano. Para IU-Convocatoria, la prevención, la igualdad y la participación son pilares fundamentales que deben guiar nuestras políticas públicas. Seguiremos trabajando para que este nuevo modelo se traduzca en mejoras reales en la vida de la ciudadanía ovetense, sobre todo de aquellos grupos más vulnerables", ha declarado la Concejala Cristina Pontón.