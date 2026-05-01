IU celebra que se perdone la deuda a los perceptores del Salario Social que recibieron el IMV

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OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

IU ha emitido este sábado una nota de prensa en la que ha mostrado su satisfacción por la reforma legal que permitirá en Asturias condonar la deuda a perceptores del Salario Social Básico (SSB), la prestación asturiana para los más vulnerables. "No es aceptable que personas vulnerables asuman deudas por fallos de la administración", ha dicho la secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda.

Al colectivo afectado se le estaba reclamando dinero desde la Administración por haber recibido simultáneamente el SSB y cantidades del Ingreso Mínimo Estatal (IMV). Cuando se aprobó la ley, los perceptores del SSB tenían la obligación de solicitar la prestación estatal. No dejaron de cobrar el SSB, pero cuando les otorgaron el IMV se hizo con carácter retroactivo. Por eso se les reclamaba el dinero.

Desde IU han señalado que si se ha producido el problema es por culpa del "mal funcionamiento de la administración". A su juicio, que se les vaya a perdonar esa deuda es una medida que "avanza en la necesaria guerra con contra la burocracia cuando perjudica a la mayoría social".

A su juicio, el acuerdo para la reforma legal necesaria demuestra, además, la capacidad de entendimiento del gobierno de unidad progresista (en Asturias gobiernan PSOE y Convocatoria-IU en coalición) y la utilidad práctica de la política cuando se pone al servicio de la mayoría social. "Es una defensa clara de las personas más vulnerables", sostienen.

La secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, ha subrayado que "este acuerdo permite dar una respuesta a una situación injusta generada por el propio funcionamiento de la administración". En este sentido, ha añadido que "no es aceptable que personas en situación de vulnerabilidad tengan que asumir deudas que no les corresponden".

Considera que se trata de una muy buena noticia para quienes más lo necesitan y, en una fecha tan significativa como el Primero de Mayo, día de reivindicación de los derechos de la clase trabajadora, "pone de relieve el valor del acuerdo entre fuerzas democráticas y progresistas". Miranda ha destacado que este tipo de acuerdos "demuestran que el entendimiento sirve para mejorar la vida de la gente".

El objetivo ahora, ha añadido, debe ser la máxima agilidad para su aprobación, mediante una tramitación urgente que permita que sus efectos lleguen cuanto antes a quienes lo están esperando. "Es necesario que la solución llegue sin más demoras", ha remarcado.

Desde IU Asturias se anima a las organizaciones sociales y a los instrumentos públicos a informar y asesorar a las personas afectadas, así como a los medios de comunicación a contribuir a su difusión, para que puedan solicitar la devolución en aquellos casos en los que ya hubieran iniciado pagos para saldar una deuda generada por un fallo de la propia administración.

La reforma legal beneficiará a alrededor de 1.000 personas que se encuentran en esta situación, con deudas que en algunos casos alcanzan los 30.000 euros, derivadas de "largos retrasos en los procesos de regularización", indican.