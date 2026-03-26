IU-Convocatoria critica la "creciente" implicación institucional del Ayuntamiento de Oviedo en actos religiosos

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OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo critica la "creciente implicación activa" del Ayuntamiento de Oviedo en actos religiosos de carácter católico, una práctica que considera el grupo "impropia de una institución pública en un Estado aconfesional".

El edil de la formación Alejandro Suárez ha incidido en que "no están únicamente ante la presencia simbólica en celebraciones tradicionales", sino que en los últimos días se ha trasladado a los grupos municipales una convocatoria expresa para asistir a la misa del Domingo de Ramos, incluyendo indicaciones sobre vestimenta (traje oscuro y medallón corporativo) y participación en la procesión.

"Este tipo de indicaciones institucionales suponen, a nuestro juicio, un paso más en la identificación del Ayuntamiento con una confesión concreta. Además esta dinámica no es puntual; se repite a lo largo del año en actos como la misa en honor a San Mateo o el responso por Alfonso II "El Casto" consolidando así una práctica que desdibuja de forma preocupante la separación entre lo público y lo religioso", destacan desde el Grupo Municipal de IU.

A juicio de IU, esta actitud del Ayuntamiento representa un retroceso democrático, al confundirse espacios que deben ser de libertad y pluralidad y advierten de que las instituciones no pueden actuar como extensión de ninguna fe ni orientar la conducta de los cargos públicos hacia prácticas religiosas.

Además preocupa a la formación especialmente la normalización de esta situación por parte de sectores de la izquierda que, "de manera acrítica y genuflexa, participan en estos actos, renunciando a la defensa de un principio básico como es la aconfesionalidad del Estado".

Del mismo modo, rechazan las recientes declaraciones de Vox, que lejos de cuestionar esta deriva, la profundizan al exigir más financiación pública y mayor implicación institucional en la Semana Santa ovetense, llegando a calificar de "migajas" el apoyo actual.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo quieren dejar claro que reconocen el valor cultural, social y económico de la Semana Santa en muchas ciudades, incluida Oviedo. Pero precisamente por ese respeto, defienden que debe desarrollarse desde la sociedad civil, sin tutela ni protagonismo institucional, ya que lo contrario supone privilegiar una confesión frente a otras y vulnerar el principio de neutralidad que deben garantizar las administraciones públicas.

"Cuando una institución pública convoca a cargos electos a participar en actos religiosos y les indica incluso cómo deben vestir, estamos ante una vulneración clara del principio de neutralidad. Defender ciertas tradiciones no puede servir de excusa para debilitar la democracia ni para situar a una confesión por encima de las demás", indicó Suárez.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo reiteran su compromiso con una ciudad "verdaderamente plural, donde las instituciones actúen desde la neutralidad, respeten todas las creencias y garanticen la igualdad real de toda la ciudadanía".