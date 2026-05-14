IU-Convocatoria critica la "parálisis progresiva" de la participación ciudadana en Oviedo

Rueda de prensa de IU-Convocatoria por Oviedo sobre el modelo de participación ciudadana y los consejos de distrito en el Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS
OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -
IU-Convocatoria por Oviedo ha cuestionado este jueves el funcionamiento del modelo de participación ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo y ha advertido de una "parálisis progresiva" de los órganos de participación, como los consejos de distrito y los consejos sectoriales, que a su juicio está derivando en una situación de "desafección" vecinal y de "maraña burocrática".
La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, ha señalado que el actual mandato ha servido para constatar que la participación ciudadana no ha mejorado pese a la aprobación de un plan estratégico en la materia. Según ha afirmado, dicho plan "no ha avanzado ni lo más mínimo" y ha atribuido esta situación no a la ciudadanía, sino a la falta de desarrollo por parte del equipo de gobierno de los espacios de participación.
Pontón ha defendido que los vecinos acuden a las convocatorias y presentan propuestas, pero ha sostenido que estas no se materializan posteriormente. En el caso de los consejos de distrito, ha denunciado la eliminación de las propuestas de reserva y la reducción a tres iniciativas por asociación, que en muchos casos, según ha dicho, no prosperan por criterios técnicos o falta de presupuesto.
Ha añadido que, en la práctica, estos órganos están funcionando como "una oficina de incidencias" al centrarse en demandas básicas, especialmente en zonas rurales.
Respecto a los consejos sectoriales, ha criticado su escasa actividad y ha puesto como ejemplo la falta de convocatoria del Consejo de Accesibilidad en relación con el Palacio de los Deportes, lo que obligó, según ha dicho, a abordar el asunto por otras vías. Pontón ha concluido que existe una "frustración compartida" entre participantes y asociaciones vecinales.
"PARÁLISIS" DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN OVIEDO
Por su parte, el portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, ha advertido de que la participación ciudadana atraviesa una situación de "parálisis progresiva" que podría derivar en un escenario de "coma vegetativo" si no se revierte. Ha defendido la elaboración de un balance sobre el funcionamiento de los órganos de participación y ha anunciado que lo remitirán al servicio de participación, a la comisión correspondiente y a los distritos.
Llamazares ha señalado que la situación actual refleja un desinterés institucional, desconfianza hacia las asociaciones vecinales y una creciente "maraña burocrática" que dificulta la presentación de propuestas. En su opinión, el resultado es la "decepción" de las asociaciones y la falta de un espacio real de interlocución, más allá de la canalización de quejas.
El portavoz ha defendido la necesidad de abrir un periodo de reflexión para reactivar estos mecanismos y ha advertido de que, de no hacerlo, la participación podría llegar "en coma" a las próximas elecciones. Asimismo, ha afirmado que este asunto debería abordarse de forma monográfica en las comisiones de distrito y sectoriales.