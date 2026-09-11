IU-Convocatoria exige al Ayuntamiento actuar ante posibles graves incumplimientos de Aqualia

Archivo - Oficina de Aqualia en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha exigido al equipo de Gobierno local que actúe "de manera inmediata" ante una denuncia que, según ha señalado la formación, recoge numerosos posibles incumplimientos, deficiencias y anomalías en la prestación del servicio municipal de aguas por parte de Aqualia, concesionaria del servicio.

La formación ha explicado que ha recibido el documento y que, de confirmarse los hechos denunciados, podrían constituir un "grave incumplimiento" de las condiciones del contrato. IU-Convocatoria por Oviedo ha reclamado al Ayuntamiento que ejerza sus funciones de control y que se depuren las responsabilidades que correspondan.

Entre las cuestiones recogidas en la denuncia figuran posibles incumplimientos relacionados con el mantenimiento de la red de saneamiento, la apertura de distintas oficinas de atención al público, la falta de personal para determinadas funciones y servicios como el Canal del Aramo, los requisitos de experiencia exigidos para determinados nombramientos en la gerencia y el estado de conservación de depósitos situados en la zona rural.

El grupo municipal ha advertido asimismo de que el documento apunta a una supuesta falta de transparencia sobre las deficiencias del servicio y cuestiona la actuación del Ayuntamiento en el control de la concesión.

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado "una explicación clara e inmediata" al Gobierno municipal sobre el contenido de la denuncia y sobre los mecanismos de control que está aplicando a la concesión del servicio de aguas.

"Estamos hablando de un servicio esencial para Oviedo y de un contrato que el Ayuntamiento tiene la obligación de vigilar y hacer cumplir", ha señalado Llamazares, quien ha añadido que, si los hechos se confirman, "no bastará con reconocer las deficiencias", sino que habrá que "exigir responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan".

IU-Convocatoria por Oviedo ha informado de que ha pedido explicaciones al concejal responsable y ha registrado formalmente la denuncia en las dependencias de Aqualia para que los hechos sean comprobados.

La formación ha recordado además que viene reclamando un seguimiento efectivo de los servicios municipales privatizados y ha vinculado esta cuestión con los compromisos incluidos en el acuerdo presupuestario alcanzado con el equipo de Gobierno.