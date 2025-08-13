IU-Convocatoria por Oviedo critica la falta de perspectiva de género y medidas sociales en la zona de bajas emisiones

El concejald de IU-Concocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, y uno de sus asesores a la llegada al Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez ha criticado este miércoles la propuesta de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento, a la que presenta alegaciones, argumentando que "parece una zona de bajas intenciones" con graves carencias en su planteamiento.

Suárez ha puesto el foco en la falta de políticas integradas, con especial atención a la ausencia de perspectiva de género y el impacto desigual que puede tener la futura zona de bajas emisiones en la ciudad. Desde este posicionamiento, ha cuestionado que el planteamiento actual no solo es insuficiente desde el punto de vista ambiental, sino que también excluye a la clase trabajadora y a las mujeres, al no contemplar medidas sociales ni de accesibilidad reales.

Ha denunciado que la propuesta del equipo de gobierno "expulsa a la clase trabajadora" al no contemplar medidas de transporte público ni considerar el impacto social, especialmente en los barrios donde "se padecen los problemas de salud". Ha subrayado que cualquier política que restrinja el tráfico debe ir acompañada de medidas de movilidad accesible y sostenible.

En ese sentido, critica la falta de gratuidad del servicio de autobús urbano y la contradicción que supone promover aparcamientos dentro del perímetro ambiental, denunciando que "se pretende poner un parking que destroce un pulmón verde" dentro de la zona de bajas emisiones y haciendo referencia al proyectado en la zona de El Campillín.

"¿Dónde están las medidas para que no sean zonas excluyentes?", ha cuestionado, a la vez que ha indicado que barrios como Ventanielles, La Tenderina, La Monxina o Guillén Lafuerza se quedan fuera del planteamiento. Asimismo ha recordado que existen estudios que alertan del mayor riesgo de enfermedades como los ictus en áreas como las mencionadas, sin que esas zonas se vean beneficiadas por la futura ordenanza. El representante de IU ha señalado que la ordenanza presenta "exenciones que casualmente no afectan a las rentas bajas".

Uno de los puntos más destacados de su intervención durante la rueda de prensa ha sido la reclamación de una visión de género en el desarrollo de la zona de bajas emisiones. Se preguntan si el Ayuntamiento ha evaluado cómo estas medidas impactan específicamente en la población femenina y por qué esa información no ha sido trasladada públicamente.

En este sentido, ha recordado Suárez que el propio informe municipal reconoce la importancia de incorporar políticas de igualdad de género, lo que refuerza la necesidad de incluir esta dimensión en el diseño y aplicación de la ordenanza.

Finalmente, ha instado al Gobierno local a realizar una depuración jurídica exhaustiva de la ordenanza, advirtiendo de posibles deficiencias legales que podrían generar conflictos en su aplicación.