IU-Convocatoria por Oviedo denuncia que el Plan de Movilidad "no responde a las nuevas demandas de desplazamiento"

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha instado este domingo al Gobierno municipal a abrir "de manera inmediata" un proceso de negociación para actualizar el modelo de transporte público del concejo, al considerar que el actual Plan de Movilidad presenta "una carencia estructural al no responder a las nuevas demandas de desplazamiento de la ciudadanía".

Su portavoz, Gaspar Llamazares, ha señalado que "la realidad diaria demuestra que el sistema actual no responde a las necesidades de miles de vecinos y vecinas". La formación subraya en una nota de prensa la necesidad de mejorar la comunicación entre los barrios y reforzar las conexiones con los principales centros de trabajo y estudio.

IU cita como ejemplos "las situaciones de colapso" en las líneas de La Florida y los problemas detectados en Colloto, Latores y otros barrios, así como "los déficits de frecuencia y cobertura" hacia los campus universitarios, el HUCA y la zona rural, donde "las carencias se acentúan de forma especialmente grave".