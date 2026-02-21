IU-Convocatoria por Oviedo insta al gobierno local a concretar el Plan Integral para el Antiguo

Archivo - Plaza de El Fontán, en Oviedo. Oviedo antiguo, turismo, viviendas de uso turístico. Pisos. Zona tensionada. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este sábado al Ayuntamiento que "retome y concrete" el anunciado Plan Integral para el barrio del Antiguo, una "reivindicación histórica" del vecindario que, pese a haber sido anunciada en 2023 por el equipo de gobierno, "continúa sin desarrollarse de forma efectiva".

Según ha explicado en nota de prensa el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, aquel anuncio incluía la elaboración de un plan estratégico, una encuesta ciudadana y varias líneas de actuación como la adecuación de calles, el impulso a la actividad diurna o la creación de una oficina de rehabilitación. "Sin embargo, en la práctica, las prioridades visibles han sido los proyectos de aparcamientos en El Campillín y La Escandalera, propuestas que no cuentan con un respaldo vecinal y que no responden a las necesidades integrales que el barrio precisa", ha lamentado.

Para IU, tras la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones y del Plan de Movilidad, "es el momento de afrontar de manera coherente los desafíos estructurales del Antiguo".

En opinión de Llamazares, "el Antiguo necesita planificación y compromiso". "No basta con actuaciones aisladas. Es fundamental preservar su carácter residencial, apoyar al comercio de proximidad y evitar un modelo que favorezca la gentrificación y el monocultivo turístico. Con diálogo y una visión integral podemos garantizar el equilibrio entre dinamismo y convivencia", ha dicho.