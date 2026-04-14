IU-Convocatoria por Oviedo pide garantizar recursos en la Escuela Municipal de Música

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha mostrado este martes su inquietud ante "las recientes protestas de usuarios de la Escuela Municipal de Música de Oviedo por la falta de profesorado en algunas asignaturas de interpretación instrumental".

En una nota de prensa, el portavoz municipal, Gaspar Llamazares, ha valorado positivamente el compromiso trasladado por el equipo de Gobierno local para la recuperación "inmediata" del profesorado en especialidades como clarinete, violonchelo y pianista acompañante, así como "la disposición mostrada para mantener una reunión con la representación de los trabajadores una vez que ya ha tenido el encuentro previsto con el Principado de Asturias, en relación con la necesaria actualización del convenio".

No obstante, Llamazares ha señalado que se debe asegurar que la Escuela Municipal de Música cuente siempre con los recursos humanos necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad. "No podemos permitir carencias que perjudiquen al alumnado ni que debiliten un pilar esencial de la cultura en nuestra ciudad", ha afirmado.

El edil ha advertido de que este tipo de situaciones no deben repetirse, ya que la falta de profesorado repercute directamente en la calidad educativa y en el desarrollo normal de la actividad académica.

Ha subrayado además la importancia de garantizar el correcto funcionamiento de la Escuela Municipal de Música en un momento en el que Oviedo aspira a consolidar su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

IU-Convocatoria ha reiterado su compromiso con la defensa de los servicios públicos y con el fortalecimiento de la cultura como eje estratégico de la ciudad.