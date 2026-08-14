IU-Convocatoria por Oviedo reclama al Principado que rechace los parques de baterías previstos en San Esteban

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OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha exigido al Gobierno del Principado que se posicione públicamente ante los proyectos de los parques de baterías Atenea 2 y Atenea 3, previstos en San Esteban de las Cruces, y defienda los intereses de los vecinos y la protección del territorio.

La formación ha anunciado que trasladará esta posición a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), dentro de sus competencias, y ha reclamado también al Ayuntamiento de Oviedo que culmine el estudio de implantación y utilice sus normas urbanísticas, incluido el PGO, para "proteger San Esteban y hacer valer los intereses vecinales".

La coalición ha cuestionado además la posición de las consejerías de Industria y Medio Ambiente, a las que acusa de haber avalado la tramitación de los proyectos, y les reclama que expliquen públicamente su postura ante el rechazo vecinal y las dudas sobre su implantación en suelo no urbanizable.

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha reclamado que ambas consejerías "demuestren que están al servicio del interés general y no de las eléctricas" y ha asegurado que la formación utilizará "todas nuestras responsabilidades institucionales para defender a los vecinos y evitar que estas pretensiones salgan adelante".