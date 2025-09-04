IU-Convocatoria por Oviedo respalda el centenario de Ángel González y propone un certamen de poesía con su nombre

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha mostrado este jueves su respaldo a los actos organizados con motivo del centenario del nacimiento del poeta ovetense Ángel González, que consideran "parte de una lectura abierta y no sectaria de la cultura en Oviedo" y alineada con otras iniciativas recientes como el 140 aniversario de la publicación de La Regenta o la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura.

IU valora positivamente las actividades previstas, tanto las relacionadas con la señalética urbana como las orientadas a la promoción de la poesía en el ámbito infantil y juvenil, así como los actos musicales y de declamación previstos. "Nos parecen un avance", han señalado desde el grupo, aunque han advertido de dos aspectos que consideran mejorables.

Por un lado, reclaman una mayor coordinación entre las instituciones asturianas implicadas y la Universidad de Oviedo, en particular con la Cátedra Ángel González, para dar mayor coherencia y alcance a las celebraciones. "Da la impresión de que cada administración actúa por su cuenta", ha lamentado el portavoz municipal, Gaspar Llamazares.

Por otro, proponen la creación de un certamen o premio de poesía que lleve el nombre del poeta, como forma de consolidar su memoria en la ciudad y generar un espacio literario permanente vinculado a su figura. "Oviedo no cuenta actualmente con un certamen de poesía de este tipo, y sería una buena oportunidad para crearlo", ha defendido.