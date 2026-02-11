IU-Convocatoria por Oviedo solicita el desarrollo del Plan Estratégico de Bibliotecas

Archivo - Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo se ha dirigido a la Concejalía de Educación para que desarrolle el Plan Estratégico de Bibliotecas aprovechando la Capitalidad Cultural para mejorar el acceso a la cultura y los servicios bibliotecarios en toda la ciudad, con especial atención a las zonas rurales y periféricas.

Destaca la formación que el objetivo es garantizar que todas las personas puedan acceder a la cultura y la lectura de manera equitativa.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, señaló en este sentido que "la Capitalidad Cultural debe ser una oportunidad para democratizar el acceso a la cultura".

"Las bibliotecas tienen que ser espacios de encuentro y conocimiento accesibles para todos, sin importar su ubicación en la ciudad. El plan debe solucionar también la situación de las bibliotecas compartidas con el Principado, como las de Olloniego y Colloto, que actualmente enfrentan problemas debido a su gestión compartida con la Consejería", dijo.

Desde IU-Convocatoria solicitan una solución para garantizar su puesta en marcha inmediata y un funcionamiento adecuado para que los vecinos puedan disfrutar de un servicio bibliotecario eficiente y sin limitaciones.

Asimismo, plantean la creación de cajetines de préstamo de libros en las zonas rurales, lo que permitiría a los vecinos acceder a los libros de forma autónoma y las 24 horas del día, mejorando el acceso a la lectura en aquellas áreas más alejadas del centro urbano.