IU-Convocatoria por Oviedo urge a "recomponer" la relación entre el Ayuntamiento y la Universidad

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha instado este sábado al equipo de Gobierno local a reforzar de forma urgente la relación institucional con la Universidad de Oviedo, coincidiendo con el inicio del nuevo curso académico.

Desde IU subrayan la necesidad de que la universidad pública se consolide como un motor cultural, social y económico "no solo en la ciudad, sino en el conjunto de Asturias", y han pedido al Ayuntamiento superar los conflictos institucionales que han lastrado la cooperación en los últimos años, como los relativos a la Escuela de Minas, al proyecto de El Cristo o al uso de instalaciones universitarias para fines judiciales.

"Creemos firmemente que el camino debe ser el del respeto mutuo a las competencias, la cooperación y la planificación compartida. La Universidad y el Ayuntamiento deben actuar como aliados estratégicos, y no como actores enfrentados", ha señalado el portavoz municipal, Gaspar Llamazares a través de una nota de prensa.

En esta línea, ha reclamado un fortalecimiento del convenio actual entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Universidad, al considerar que se encuentra debilitado en los ámbitos político, social y económico, y que debe volver a ser "una herramienta efectiva de colaboración y desarrollo conjunto".

Por otro lado, ha exigido al Gobierno del Principado de Asturias una defensa clara del modelo público universitario frente a la proliferación de las denominadas "universidades privadas", a las que acusa de funcionar "más como academias con ánimo de lucro que como verdaderas instituciones de educación superior", al carecer --según han indicado-- de los niveles adecuados de profesorado e investigación.

"Reforzar el papel de la Universidad pública de Oviedo es reforzar el futuro de la ciudad. Oviedo debe volver a mirar a la Universidad como un pilar de desarrollo, y el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de impulsar esa alianza estratégica. Al mismo tiempo, pedimos al Principado que defienda con firmeza el modelo público universitario frente a los intereses privados que buscan hacer negocio con la educación", ha afirmado Llamazares.