IU-Convocatoria propone al Ayuntamiento su implicación en el centenario de la Generación del 27

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha solicitado al Gobierno local y a la Fundación Municipal de Cultura su participación activa en la celebración del centenario de la Generación del 27 a lo largo del próximo año, mediante iniciativas en los ámbitos educativo, artístico y divulgativo. Consideran que estas actividades contribuirían, además, a fortalecer la candidatura de Oviedo a la Capital Europea de la Cultura, demostrando que nuestra ciudad es capaz de articular una programación ambiciosa, coherente y vinculada a referentes literarios universales.

Recuerda IU que la Generación del 27, uno de los movimientos literarios más influyentes de nuestra historia, cristalizó en el otoño de 1927 cuando el Ateneo de Sevilla reunió a figuras como Mauricio Bacarisse, Juan Chabás, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Rafael Alberti y Federico García Lorca en un homenaje a Luis de Góngora. A este núcleo inicial se incorporaron más adelante voces fundamentales como las de Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, Pedro Salinas o Vicente Aleixandre.

En la actualidad, el Gobierno de España ha constituido la Comisión Nacional para la celebración del centenario de la Generación del 27, integrada por diversas instituciones y entidades culturales con el objetivo de promover actividades de difusión, estudio y reconocimiento de este hito literario.

Tras los homenajes recientemente dedicados a Clarín y a Ángel González, desde el Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo consideran imprescindible que la ciudad mantenga una línea continua de compromiso con la literatura y con los grandes hitos de la cultura española.

"Creemos que Oviedo debe incorporarse plenamente a esta celebración, porque la difusión de la literatura y de la memoria cultural es una responsabilidad colectiva y demás reforzaría la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura", dijo el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares.