IU-Convocatoria registra una propuesta exigiendo elrechazo definitivo del aparcamiento del Campillín

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ante las más de 8.000 firmas presentadas por vecinas y vecinos contra el aparcamiento proyectado en el Campillín, el Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo ha registrado una proposición formal en el Ayuntamiento para exigir la retirada definitiva del proyecto y reforzar los mecanismos de participación democrática en la ciudad.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo consideran que el Ayuntamiento debe rechazar de forma definitiva este proyecto, por "ser claramente contrario al sentir mayoritario de la ciudadanía ovetense y, especialmente, de los vecinos y vecinas del barrio directamente afectados".

"Asimismo, solicitamos que la asociación responsable de la recogida de firmas y de la movilización vecinal comparezca en la Comisión de Participación Ciudadana, y que tenga acceso al Pleno del Ayuntamiento para expresar públicamente sus argumentos y propuestas. También proponemos la comparecencia del Alcalde o Alcaldesa de barrio correspondiente, como figura institucional que debe recoger y representar el sentir ciudadano, trasladando así de manera directa al Ayuntamiento las preocupaciones mayoritarias del barrio", indica la formación.

El grupo municipal incide en que el equipo de gobierno está bloqueando la posibilidad de alcanzar consensos amplios en torno al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y reclaman una declaración institucional de la Comisión de Participación Ciudadana en la que se establezca el compromiso de que, cuando el rechazo social a una política pública sea evidente, se activen de manera inmediata los instrumentos de participación existentes.