IU-Convocatoria respalda las reivindicaciones vecinales de Ciudad Naranco y exige más inversiones municipales

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamzares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo mostró este viernes su apoyo a la movilización convocada por vecinos de Ciudad Naranco, que tendrá lugar este viernes, para reclamar más inversiones y mejores equipamientos en el barrio.

El portavoz municipal de la formación, Gaspar Llamazares, señaló que el Ayuntamiento tiene que escuchar y atender las demandas de Ciudad Naranco con hechos, ya que se trata de inversiones básicas para el día a día del barrio, que no pueden seguir aplazándose.

"Entendemos que el equipo de gobierno no está respondiendo a las prioridades del barrio, como demuestra la construcción de una pista de atletismo que no da respuesta a las necesidades deportivas planteadas, ni ha sido solicitada por los vecinos y vecinas. Compartimos el diagnóstico trasladado por el vecindario, que denuncia un crecimiento del barrio sin la correspondiente dotación de infraestructuras y servicios", destaca Llamazares.

Entre las principales demandas figuran la construcción de un polideportivo público con piscina cubierta, la mejora de zonas verdes y espacios de convivencia, así como la adecuación de los equipamientos existentes.

En este sentido desde IU consideran necesario actuar sobre el centro social, con más de 2.200 m2 actualmente infrautilizados y afectado por obras prolongadas que han dejado al barrio sin biblioteca y sin espacios adecuados para actividades.

"Es imprescindible una intervención integral que permita su pleno funcionamiento y la recuperación de servicios, incluida la Unidad de Trabajo Social. Reclamamos al equipo de gobierno diálogo real con vecinos y vecinas del barrio, reiteramos nuestro apoyo a esta movilización cívica y seguiremos trabajando para que estas reivindicaciones se traduzcan en mejoras concretas", concluye IU.