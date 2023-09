IU cree que el nuevo aparcamiento junto al museo del Ferrocarril generará inseguridad vial y más tráfico

Suárez Llana pide que se parta del concurso de la reforma de Poniente para diseñar el carril bici



GIJÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU - Más País - IAS en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha tildado este martes de "decepcionante" el anuncio del Gobierno local de crear un aparcamiento con un centenar de plazas en el entorno del museo del Ferrocarril, además de por un problema de seguridad vial, según él, por considerar que va a aumentar el tráfico en la zona.

Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, se ha quejado de que el concejal de Tráfico, Pelayo Barcia, aplique medidas "para no molestar al coche".

Al tiempo, ha recalcado que se pretende convertir dos superficies verdes en más asfalto en una zona donde, además, se interrumpe un itinerario peatonal muy transitado, no solo en verano. De hecho, ha augurado que la gente va a atravesar el aparcamiento nuevo, en su lugar, creando, a su juicio, un problema de seguridad vial.

Por otro lado, ha señalado que se crea un centenar de plazas en una zona donde no hay problema, según él, ya que hay tres aparcamientos en esa zona que suman 1.900 plazas, 1.400 en rotación y 500 para residentes, y que incluso no se llegan a llenar. Es más, ha incidido en que el parking de Poniente tiene una media de ocupación que no llega al 26 por ciento.

A mayores, ha llamado la atención sobre que se anuncia que va a ser zona ORA este aparcamiento. Suárez Llana ha remarcado que con la Ordenanza de Movilidad que quedará derogada era "muy fácil", porque preveía la ampliación de la zona azul, pero la que va a quedar vigente, no lo prevé, porque debe ser el Pleno quien lo apruebe. Y lo mismo pasará con la posible ampliación en el Rinconín.

Por otro lado, se ha referido a la reforma anunciada del carril bici en la calle de Rodríguez San Pedro, que genera conflictos entre peatones y ciclistas, según él.

En este caso, sí lo ve una buena noticia que vaya a iniciarse los estudios para segregarlo de la zona peatonal, pero ha planteado que se parta del modelo que se planteaba en todos los proyectos presentados a concurso para la remodelación de la fachada marítima de Poniente.

El portavoz de IU ha resaltado que los 14, incluido el que ganó, lo ponían en la calzada de manera segregada. Ha llamado la atención que en el jurado de el citado concurso tenía representación la Autoridad Portuaria de Gijón, propietaria de los terrenos por los que discurre el carril bici.

Es por ello, que ha defendido que ya hay un consenso en torno a por dónde debe ir el carril bici. Y aunque ha visto lógico que se hable con diferentes colectivos sobre su diseño, ha insistido en que se parta de un proceso participativo que ya se hizo en el mandato anterior.

También ha considerado que se debía aprovechar para que la reforma se extienda a la zona de los jardines de la Reina, suprimiendo un carril de circulación que apenas se usa, a su juicio.

Además, ha opinado que deberá ser compatible con el resto de la remodelación integral de la fachada marítima de esa zona. Suárez Llana ha apostado por ser "audaces" a la hora de hacer el diseño.

Por otro lado, Suárez Llana ha dicho haber visto diferencias de criterio en el Gobierno local respecto a la movilidad, con referencia a que se cree un aparcamiento en superficie, a lo que ha señalado que van a preguntar sobre ello en la Comisión de este próximo viernes. Ha avanzado que van a llevar un ruego con este tema y a preguntar acerca de la posición del Gobierno en cuanto a la movilidad.