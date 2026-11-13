IU cree que la remodelación del Gobierno de Oviedo evidencia una "crisis de gestión" de los servicios básicos

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha considerado este viernes que la remodelación del equipo de gobierno municipal evidencia una "crisis de gestión" de los servicios básicos que va más allá de los cambios de responsables y ha reclamado al Ayuntamiento un mayor seguimiento y control de las prestaciones privatizadas y externalizadas.

Llamazares ha reaccionado así al reajuste llevado acabo ayer por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en la distribución de las áreas del Gobierno municipal tras el nombramiento de Bienvenido Turrado como nuevo director general de Urbanismo, por el que el área de Licencias se incorpora a Planeamiento Urbanístico y Grandes Proyectos y se crea la Concejalía de Servicios Básicos y Zona Rural.

Con este cambio, el área de Licencias se integra en la Concejalía de Planeamiento y Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, que dirige el segundo teniente de alcalde, Ignacio Cuesta, y de la que también forma parte el director general de Infraestructuras, Álvaro Fernández.

"Cambiar de responsable no soluciona los problemas de fondo. Lo que necesitamos es que el Ayuntamiento asuma sus responsabilidades y garantice que los servicios públicos funcionan correctamente, con independencia de quién ocupe cada concejalía", ha señalado su portavoz, Gaspar Llamazares, en una nota de prensa.

La formación ha calificado la reorganización de "maniobra" para intentar tapar un problema estructural en unos servicios que, a su juicio, funcionan "mal o a medio gas", sin que el Consistorio ejerza el control que debería.

IU ha puesto el foco en la actualización de las líneas de transporte público, que, según ha recordado, fue calificada de "histórica" por el hasta ahora concejal competente en esta materia, Ignacio Cuesta. También ha señalado las deficiencias de los servicios básicos en la zona rural y ha criticado que estas cuestiones se conviertan en una "patata caliente" que pasa de unas manos a otras dentro del Ejecutivo local.

La coalición ha subrayado que tanto la remodelación como la gestión de los problemas municipales son responsabilidad directa del alcalde. Además, ha vinculado esta reorganización con las críticas que formuló el jueves al proyecto de presupuestos, al considerar que la realidad de la gestión es menos "brillante" que la presentada por el equipo de gobierno.

En materia de transporte público, IU ha reclamado que se haga pública cuanto antes la propuesta de actualización de las líneas y que se abra un proceso de diálogo "real y efectivo" con los vecinos y la plantilla de TUA.

"Oviedo necesita soluciones, seguimiento y responsabilidades claras, no un simple intercambio de nombres y competencias que deje intactos los problemas que sufren diariamente los vecinos y vecinas", ha concluido Llamazares.