IU de Gozón exige la máxima transparencia en el proceso selectivo de auxiliares ante el malestar de los opositores

OVIEDO/GOZÓN, 7 Mar.

Izquierda Unida de Gozón exigió este sábado la máxima transparencia para "disipar cualquier duda en el proceso de selección de cinco plazas de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento".

El grupo municipal y la organización local de IU hicieron pública su inquietud ante las críticas de los opositores, tanto en lo relativo al tipo de exigencias como a los resultados finales del proceso de selección. La formación denuncia la imagen "negativa" que se está proyectando sobre la institución tras conocerse que, de los más de 400 aspirantes presentados, únicamente dos han resultado aptos con calificaciones de 9 y 10.

En este sentido el portavoz municipal de IU Gozón, César Fidalgo, desveló que las críticas recogidas en algunos medios y en las redes sociales, también han llegado a su grupo municipal, al que se han dirigido algunas de las personas que concurrían a la prueba.

"Desde el Grupo Municipal Izquierda y de Gozón queremos manifestar nuestra preocupación por las noticias que nos están llegando en torno al proceso selectivo de las plazas de auxiliar administrativo", dijo Fidalgo que aseguró que su grupo también había recibido correos de opositores expresando "sus quejas y sus preocupaciones acerca del proceso electivo, de cómo ha transcurrido y de los resultados".

Fidalgo subrayó que el objetivo debe ser garantizar la máxima claridad en un procedimiento que afecta al acceso al empleo público. "Creemos que lo importante para el Ayuntamiento como institución y para la Corporación Municipal, para todos los miembros de la Corporación Municipal, lo más importante es que no haya ninguna duda en torno al proceso electivo y menos aún en cuanto a la transparencia y a la legalidad de los procesos de contratación de personal del Ayuntamiento de Gozón", dijo.

En este sentido, IU considera imprescindible que el gobierno municipal aporte toda la información necesaria sobre el desarrollo de las pruebas y que "se den todas las explicaciones posibles".

POLÉMICO PROCESO

IU también trasladó su preocupación por el desarrollo del proceso selectivo, toda vez que también a través de la misma se han canalizado algunas quejas. Y es que, según la organización, en los últimos días han recibido escritos de opositores que consideran "desproporcionado" tanto el nivel de dificultad del examen como el resultado final del proceso.

A esta situación se suma que la convocatoria ya había sufrido una primera impugnación que obligó al nombramiento de un nuevo tribunal, lo que, a juicio de IU, aumenta la necesidad de despejar cualquier duda sobre las garantías del procedimiento.

La formación también advierte de que la repercusión pública del caso está generando una imagen negativa para la institución municipal y una creciente desconfianza ciudadana sobre la transparencia del proceso.

Por ello, IU pide que las alegaciones presentadas por las personas afectadas sean analizadas con el máximo rigor y que el equipo de gobierno ofrezca explicaciones públicas claras sobre el desarrollo de las pruebas, los criterios de corrección y la adecuación del examen a las bases de la convocatoria, revisando el proceso selectivo si fuera necesario.