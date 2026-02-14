IU insta al Ayuntamiento y al Principado a negociar con la Seguridad Social el futuro dotacional de El Cristo

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, durante la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha reclamado este sábado al Ayuntamiento y al Principado de Asturias que abran una negociación directa con la Seguridad Social para definir el futuro de la antigua residencia sanitaria y del centro de rehabilitación de El Cristo, proponiendo su uso como zona dotacional de servicios y residencia vinculada al barrio y a la Universidad.

El grupo ha recordado que el Plan Especial ya está en marcha a través de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, lo que, según IU, demuestra que "existe voluntad política y herramientas urbanísticas para ordenar el ámbito con agilidad".

Ahora, consideran que es necesario "dar el siguiente paso institucional: una propuesta conjunta que garantice que estos espacios mantengan su carácter público y su destino dotacional".

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha subrayado que "el Plan Especial está en marcha. Ahora corresponde al Ayuntamiento sentarse con el Principado y plantear a la Seguridad Social una propuesta clara: convertir la antigua residencia y el centro de rehabilitación en una gran zona dotacional al servicio del barrio y de la Universidad. No es tiempo de especulación, es tiempo de cooperación institucional para garantizar equipamientos públicos y vivienda vinculada al interés general".

Desde IU han instado al equipo de gobierno municipal a "asumir esta responsabilidad e impulsar de manera inmediata una negociación que cierre definitivamente el futuro público y dotacional de El Cristo".