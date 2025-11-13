IU insta al PP a incorporar al presupuesto las demandas vecinales sobre transporte público

Archivo - Autobús urbano TUA, tráfico en el centro de Oviedo, futura zona de bajas emisiones. Lluvia en Oviedo, entorno del Campo San Francisco. - EUROPA PRESS - Archivo

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo solicitará al equipo de gobierno que incorpore en el presupuesto municipal de 2026 las principales demandas vecinales en materia de transporte público, con el objetivo de "garantizar un servicio más eficiente, accesible y sostenible para todos los barrios y parroquias del concejo".

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha explicado que esta petición la formulan en el marco de la negociación presupuestaria. A su juicio, es "imprescindible" una actualización de las líneas actuales y una agilización de las frecuencias, especialmente en aquellas que afectan a Colloto, La Manjoya y Latores.

"El transporte público es un servicio esencial y un derecho ciudadano. No podemos seguir con líneas y frecuencias que no responden a la necesidades reales de la ciudadanía", ha señalado el edil.

Por otro lado, IU propone introducir el transporte individual a demanda en las zonas rurales del concejo. En su opinión es "una medida que facilitaría los desplazamientos de la población que actualmente carece de alternativas de movilidad adecuadas".