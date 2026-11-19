Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha trasladado a la Comisión de Educación la falta de espacio útil en la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto y ha propuesto explorar un acuerdo con el Principado para ampliar sus instalaciones.

La formación ha señalado que el centro cuenta con más profesores que aulas y dispone de espacios reducidos para impartir las clases, especialmente las dirigidas a niños de cinco, seis y siete años. Por ello, plantea estudiar el uso del edificio anexo, propiedad del Principado, para ampliar las dependencias de la escuela.

El portavoz municipal, Gaspar Llamazares, ha explicado que la actualización del convenio entre el Ayuntamiento y el Principado constituye una oportunidad para abordar estas carencias y mejorar las condiciones de alumnado y profesorado.

La formación ha apuntado también a otras cuestiones pendientes en el centro, como el proyecto de dirección, los criterios de acceso y composición del alumnado y la situación de la plantilla docente.