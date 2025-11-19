IU no apoyará el presupuesto de Oviedo el viernes: "Queda mucho pescado que vender"

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha asegurado este miércoles que su grupo no votará a favor del presupuesto municipal en la aprobación inicial de este viernes, al considerar que "queda mucho pescado que vender". IU llevará la negociación presupuestaria "hasta la votación final", prevista para finales de diciembre.

Llamazares ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo en el que ha estado acompañado por los concejales Cristina Pontón y Alejandro Suárez, acto en el que el portavoz ha pormenorizado las prioridades de su grupo de cara al presupuesto de 2026.

Entre sus principales objetivos se encuentra avanzar en la negociación y el acuerdo, impedir que Vox "decida en Oviedo" y fomentar el diálogo en una Corporación en la que el PP gobierna con mayoría absoluta, con 14 de los 27 concejales.

Fortalecer los acuerdos en materia de vivienda o servicios sociales es otro de los objetivos de la coalición de izquierdas, que valora positivamente la puesta en marcha de la primera oficina de vivienda de Oviedo, impulsada este año. "Ha sido un cambio muy importante, aunque tiene que tener rodaje", ha explicado Llamazares.

IU también quiere avanzar en materia de servicios sociales, transporte público o cultura, de manera que se generen acuerdos "fuertes" con voluntad de continuidad más allá del presente mandato.

Aunque el presupuesto que se va a votar este viernes de manera inicial no incluye las enmiendas de IU, la coalición espera que se ponga en marcha un plan de vivienda municipal que incorpore cesión de terrenos para vivienda pública o la regulación de viviendas de uso turístico, sentando las bases del futuro plan de vivienda.

En el proyecto que se votará el viernes, ha agregado Llamazares, ya hay medidas incorporadas como consecuencia de la negociación entre IU-Convocatoria y el PP, mientras que otros aspectos se tendrán que "negociar hasta el final", relacionados con las inversiones.

En materia de movilidad y medioambiente el portavoz ha reconocido "diferencias de fondo" con el PP y ha demandado la modificación de líneas y frecuencias del transporte público con la participación de los vecinos. También ha reafirmado su postura en contra del aparcamiento de El Campillín y la ampliación del de La Escandalera, ha reclamado el parque público del Este y avanzar en el desarrollo urbanístico de La Vega.

Por otro lado, ha valorado los avances en los centros integrados de Ventanielles y del Cristo-Buenavista, este último en el edificio Calatrava. Sobre políticas sociales, Llamazares ha asegurado que está en marcha un "amplio acuerdo" en materia de servicios sociales que será "un pilar" para el futuro de Oviedo.