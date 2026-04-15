IU Oviedo acusa a Mario Arias (PP) de "viciar" la adjudicación del parking de Ferreros en Ciudad Naranco

Archivo - Aparcamiento municipal de Cinturón Verde Oviedo en el barrio de Ciudad Naranco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez ha acusado al teniente de alcalde y concejal de Participación Ciudadana, Mario Arias (PP) de "viciar el proceso" de adjudicación de plazas en el parking de Ferreros, en Ciudad Naranco, y ha pedido la paralización del mismo.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el edil se ha hecho eco del "cabreo monumental" de los vecinos porque cuando ya estaba organizado el proceso de adjudicación de las plazas de aparcamiento, "Mario Arias sale y facilita información que legalmente no puede hacer pública, porque vicia el proceso".

"Estamos ante otra más del concejal Mario Arias", ha subrayado Suárez, quien ha exigido que el edil comparezca "inmediatamente" ante la comisión del ramo, con los informes jurídicos para "rehacer el proceso y hacerlo bien".

"Exigimos una vez más que las asociaciones puedan venir al Ayuntamiento, a sus comisiones, a participar, a exponer sus puntos de vista y a explicar lo que quieren", ha indicado, para después afirmar que este problema supone una "doble chapuza" tanto por el proceso que "el concejal ha destruido" como por el "cierre del ayuntamiento a las asociaciones a manos del concejal de participación ciudadana".