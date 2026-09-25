IU Oviedo critica el "empecinamiento" del PP con el parking de La Escandalera

Archivo - Oviedo centro. Tráfico. Plaza Escandalera. Centro ciudad. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento ha criticado este viernes el "empecinamiento" del PP con la ampliación del aparcamiento de La Escandalera, después de que haya vuelto a salir a información pública el proyecto, y ha pedido al Ayuntamiento que "no condicione el futuro de la ciudad con un proyecto multimillonario concebido en clave del pasado".

En una nota de prensa, Llamazares ha explicado que ampliar el aparcamiento y remodelar la plaza supone "apostar por un modelo de ciudad ecológicamente insostenible, que mantiene el corazón de Oviedo al servicio del automóvil en lugar de reorientarlo hacia nuevos usos y equipamientos culturales".

"Defendemos, por el contrario, recuperar La Escandalera para las y los ovetenses y para su calidad de vida, con una plaza más verde conectada con el Campo de San Francisco y el Antiguo", ha dicho. Además, sugieren "resignificar" el actual parking para convertirlo en un equipamiento integrado en un eje cultural.

"Volver a plantear esta ampliación es un empecinamiento en el error y una hipoteca para Oviedo. En lugar de mirar hacia el futuro, el Ayuntamiento insiste en un proyecto multimillonario que consolida un modelo de ciudad pensado para el automóvil y desaprovecha una oportunidad para recuperar La Escandalera como espacio público y cultural en un momento de cambio climático", ha criticado.