IU pide mediación al Ayuntamietno tras la denuncia de 97.000 euros a sindicalistas de TUA

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha expresado su preocupación tras conocer que representantes sindicales del Comité de Empresa de TUA han sido denunciados por un importe de 97.000 euros por convocar la huelga. Ante este escenario, ha solicitado la mediación "inmediata" del Ayuntamiento.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha expresado su sorpresa ante "el comportamiento de la dirección de TUA". "Desde nuestro grupo municipal exigimos la convocatoria inmediata, incluso para el día de hoy, de la Comisión de seguimiento en competencias de transporte, para que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto y cumpla con su responsabilidad como garante del buen funcionamiento de un servicio público esencial".

IU ha ofrecido su disposición a colaborar para trasladar la posición municipal a la dirección de TUA y ha reclamado que exista una mediación más allá del SASEC. "No se puede mirar para otro lado y el Alcalde no puede minimizar lo que está ocurriendo con esta empresa", han señalado.

Llamazares ha añadido que le parece "intolerable que se utilicen denuncias económicas como instrumento de presión contra trabajadores que están ejerciendo un derecho fundamental reconocido por la Constitución" y ha recordado que la plantilla y sus familias soportan "una presión inadmisible por hacer uso legítimo de su derecho a la huelga".