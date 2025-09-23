IU plantea vía enmienda a las Ordenanzas Fiscales que en la EMA pague más quien más gaste

El Portavoz De IU En El Ayuntamiento De Gijón, Javier Suárez Llana, En Rueda De Prensa En El Consistorio Gijonés. - EUROPA PRESS

"Hay un plan para privatizar las empresas municipales", advierte Suárez Llana

GIJÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha presentado este martes las enmiendas presentadas al proyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2026, en las que, en líneas generales, plantea que en la EMA pague más quien más gaste y que el Jardín Botánico Atlántico no se convierta en un "parque ferial".

Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha aprovechado, también, para hacer una crítica al "saqueo" a los remanentes de organismos autónomos y empresas municipales que, sumado al planteamiento general del Equipo de Gobierno de congelar los ingresos, contribuye a iniciar el camino más rápido para privatizar las empresas municipales.

"Hay un plan para privatizar las empresas municipales", ha asegurado el portavoz de IU, quien ha incidido en que, aunque no es algo que se consiga de forma inmediata, tras años de estas políticas pueden poner en una situación crítica a las sociedades municipales.

Al tiempo, ha apuntado que tampoco comparten la visión "cortoplacista" de la edil de Hacienda, María Mitre, con respecto a la subida de ingresos por el Impuesto de Construcciones (ICIO) de once millones de euros, ya que considera que es algo coyuntural ligado a las inversiones de ArcelorMittal y el hospital Quirón.

Según él, lo cierto es que la diferencia de ingresos de 2024 con respecto al año anterior es de 850.000 euros menos. A esto ha añadido el que el Gobierno local compromete la capacidad del Ayuntamiento al planificar inversiones millonarias que exceden, en buena parte, el mandato actual.

Como ejemplo, ha citado los más de 20 millones de euros para el proyecto de Tabacalera. Un dinero del que en este mandato se ejecuta poco dinero y el resto se carga al Gobierno posterior.

Por todo ello, Suárez Llana ha pedido al Gobierno local retirar el proyecto de Ordenanzas Fiscales y que negocie con la oposición. Entre otras cosas, IU ha apostado por subir los impuestos a quien especula con la vivienda, como pueda ser el subir el IBI a vivienda vacía y aumentar la tasa vinculada a las de uso turístico (VUT) al máximo permitido.

También ha propuesto aumentar la tasa a bancos y cajeros, a empresas de telecomunicaciones, a actividades económicas que tienen inmuebles que superan en el valor catastral un millón de euros y la tasa a seguros de incendios privados.

Asimismo, ha pedido establecer criterios de sostenibilidad medioambiental en la tasa agua y residuos, de forma que se baje a quien menos usa y se suba a quien use más. Eso sí, unido a ello, ha planteado que la tasa suba conforme al IPC, pero con bonificaciones a familias en mayor precariedad económica.

No obstante, ha incidido que, si bien es consciente de que eso no se va a dar, IU ha presentado seis enmiendas a las propuestas hechas por el Gobierno local.

En este caso, dos guardan relación con el Botánico, de forma que se elimine la cesión del museo de la Quintana Rionda y para que las actividades que se realicen por terceros en el Jardín se condicionen a los objetivos del mismo, como es la investigación y la divulgación científica, además de que sean compatibles con una correcta conservación de la flora y fauna.

Relacionado con esto, y para no convertir al Botánico en un "recinto ferial, Suárez Llana ha pedido, vía enmienda, que se elabore un reglamento del uso del Jardín, donde se fije el tipo de actividades permitidas.

Referente a las enmiendas sobre los precios del Patronato Deportivo Municipal (PDM), IU propone que las entradas vinculadas a la Copa de la Reina de hockey sobre patines vayan al Telecable Club y no para que el Patronato sufrague la organización del mismo, de algo más de 150.000 euros.

Por contra, en el caso del concurso hípico, ven preciso actualizar las entradas individuales y precios del programa conforme al IPC, un 2,7 por ciento actualmente, y en palcos, duplicar las tasas que propone el Gobierno local.

Suárez Llana ha incidido en que este concurso hípico es la única actividad que organiza el PDM que no se acerca a cubrir por entradas el coste. Según él, no llega al 30 por ciento, cuando el resto ronda el 90 por ciento.

Respecto a la tasa de la EMA, cuya propuesta del Gobierno local es congelarla, ha apuntado que IU propone actualizarla conforme al IPC, aunque con diferentes tramos, con función al consumo.

Además, piden suprimir una nueva tarifa que incorporan por primera vez desde la EMA, que tiene que ver con el mantenimiento de los contadores inteligentes.

Según IU, hay una planificación para ponerlos en 2026, pero los gijoneses llevan años pagando por la renovación de estos contadores. Es por ello, que no ven justo pagar por lo que llevan años pagando.

A mayores, ha apuntado que el propio gerente de la EMA reconoció que no está bien calculada esta tasa, por lo que antes de incluirla cree necesario que se renueve la ordenanza fiscal.

Suárez Llana ha recalcado que no se pueden confundir conceptos de alquiler y mantenimiento. Para él, esto es una doble imposición y, además, el nuevo contador estaría pagado en cuatro años y se seguirá pagando en lugar de optar por actualizar el abonar por el agua que consumes.