IU pone las políticas sociales y la red de centros integrados en el centro de la negociación presupuestaria

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde el Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo mantienen como prioridad en la negociación presupuestaria dos líneas estratégicas: reforzar las políticas sociales y desarrollar la red de centros integrados de barrio como herramientas de descentralización municipal.

El grupo municipal destacó este sábado que defienden y respaldan, en torno al consenso, la implantación de un nuevo modelo de servicios sociales, centrado en la intervención comunitaria, la prevención y una atención próxima y descentralizada, que no se limite a la respuesta paliativa.

"Apostamos por servicios sociales que anticipen, acompañen y fortalezcan el tejido comunitario, llegando a cada barrio con los recursos adecuados", indicaron.

El portavoz municipal, Gaspar Llamazares, ha declarado que los centros integrados son esenciales para construir un Oviedo más cohesionado y con mayor grado de igualdad. Invertir en lo social es invertir en ciudad y en futuro.

En este sentido, consideró fundamental avanzar en el desarrollo de los centros integrados municipales como espacios de proximidad y cohesión territorial. "Reivindicamos el impulso del Centro Integrado de Ventanielles, el desarrollo del Centro Integrado del Calatrava, así como la consolidación de la propuesta de los centros de La Corredoria y del Centro Integrado de La Florida. Esta red constituye una infraestructura clave para un Oviedo más equilibrado y con servicios más accesibles", dijo.

Con esta base, IU-Convocatoria por Oviedo continuará con las conversaciones con el equipo de gobierno para lograr unos presupuestos que sitúen la justicia social, así como la cohesión urbana en torno a la accesibilidad y la descentralización, en el centro de las políticas municipales.