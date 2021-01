IU pregunta a Educación por los protocolos sobre la ventilación en las aulas

OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha pedido a Educación que explique si existe algún protocolo que unifiquen los mecanismos de ventilación en los distintos centros educativos de Asturias, orientado a minimizar las probabilidades de contagio por el Covid-19.

La portavoz parlamentaria, Ángela Vallina, ha señalado que, de no haberlo, debería explicarse las razones de tal ausencia. "Entendemos que sí debería de haberlo y queremos saber, en el caso de que lo hubiera por qué razones no se ha podido y por qué no hay un protocolo común".

El objetivo de ese protocolo, tal y como se desprende de la batería de preguntas registradas este martes, debe ser maximizar la eficacia en las medidas anti-Covid19 de forma preventiva, minimizando a la vez los inconvenientes para escolares y docentes.

IU ha solicitado también que se aclare si se tiene previsto complementar las recomendaciones de ventilación con el establecimiento de sistemas de purificación del aire en las aulas y de control del oxígeno, en este caso para tratar de permitir el desarrollo de la actividad docente con un mínimo de confortabilidad.