IU propone crear una Oficina Técnica Municipal para reforzar la captación y gestión de fondos

OVIEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha presentado este viernes una propuesta para la creación de una Oficina Técnica Municipal de Proyectos y Fondos Estratégicos, una estructura estable destinada a reforzar la capacidad del Ayuntamiento en el diseño, gestión y captación de fondos estratégicos.

La iniciativa se plantea tras conocerse la decisión del equipo de gobierno de recurrir a contrataciones externas para la captación de fondos y la gestión de proyectos. IU-Convocatoria valora la anunciada coordinación con los servicios municipales, aunque considera que resulta insuficiente si no se acompaña de una apuesta firme por el fortalecimiento de las capacidades internas del Consistorio.

El grupo defiende que la gestión de los fondos públicos y de los proyectos estratégicos debe estar orientada a las necesidades de la mayoría social de Oviedo, priorizando los barrios, el acceso a servicios públicos de calidad, la lucha contra la desigualdad y la transición ecológica justa. "Frente al modelo de dependencia de consultoras privadas, defendemos que Oviedo debe construir una estructura propia, con personal técnico estable y visión estratégica de ciudad. Solo así garantizaremos que los proyectos transformadores respondan al interés general y no a intereses externos o coyunturales", ha declarado el portavoz municipal, Gaspar Llamazares.

La Oficina Técnica Municipal propuesta tendría competencias en la planificación y coordinación de proyectos estratégicos, captación de fondos europeos, estatales o regionales, colaboración puntual con servicios externos en casos de alta carga administrativa o asesoramiento técnico, y el fomento de la transparencia y participación en la gestión de fondos y proyectos.

IU-Convocatoria por Oviedo defenderá la propuesta ante el gobierno municipal, con el objetivo de dotar a la ciudad de una base sólida para ser más eficaz y ambiciosa en el desarrollo de iniciativas estratégicas a medio y largo plazo.