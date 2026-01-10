IU propone que el Gijón se sume a los actos del centenario de la Generación del 27

Archivo - Alejandro Farpón Miragaya - IU - MÁS PAÍS - IAS - Archivo

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Alejandro Farpón, ha propuesto que el consistorio se sume a los actos de conmemoración del centenario de la Generación del 27, que el Ministerio de Cultura ha anunciado que impulsará en 2027. "Se trata de una oportunidad que no podemos perder", ha señalado Farpón.

El edil ha destacado que "hay vínculos significativos entre Gijón y la Generación del 27", como la presencia del poeta Gerardo Diego en el Instituto Jovellanos durante la década de 1920 o la visita de Federico García Lorca al Ateneo Obrero de la ciudad. Además, ha recordado que el Café Gijón, fundado por el gijonés Gumersindo Gómez, fue uno de los lugares de reunión de los escritores de la Generación del 27.

"Participar de forma activa en los actos del centenario serviría para enriquecer y ampliar la oferta cultural de Gijón, descubriendo esas vinculaciones menos conocidas de sus protagonistas con nuestra ciudad y mostrar el legado de una brillante generación de nuestras letras desde los ámbitos educativos, culturales y divulgativos", ha señalado Farpón.

Asimismo, el concejal de Izquierda Unida ha reivindicado la necesidad de poner en valor la obra de "Las Sinsombrero", el grupo de mujeres que formaron parte de la Generación del 27 y cuya contribución "no fue rescatada del olvido hasta fechas recientes".