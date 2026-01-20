IU reclama claridad y protección del patrimonio en la Fábrica de Gas

Archivo - Fábrica de Gas, Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha mostrado su "preocupación" ante el cruce de declaraciones entre la empresa Gingko y las administraciones implicadas por el futuro de la Fábrica de Gas. La formación asegura que la sucesión de mensajes contradictorios "solo abunda en la política del enredo y la confusión", generando incertidumbre entre los vecinos y retrasando una solución que "la ciudad lleva demasiado tiempo esperando".

La coalición de izquierdas ha resaltado la necesidad de apostar por "una política madura, basada en las resoluciones y en los acuerdos", especialmente en un asunto "tan delicado como la urbanización de un espacio que contiene elementos protegibles y que deben ser efectivamente protegidos". En este sentido, consideran que el ámbito de la Fábrica de Gas "es fundamental" para la revitalización del barrio de El Antiguo y para el conjunto de la ciudad.

En una nota de prensa, el portavoz ha pedido que se tengan en cuenta las demandas y la voluntad del vecindario, así como las aportaciones del resto de grupos municipales, con el objetivo de alcanzar un consenso amplio sobre el futuro de este enclave histórico. En su declaración, IU incide en la necesidad de garantizar la protección del patrimonio industrial existente y de reducir de forma sustancial el número de viviendas proyectadas, la densidad edificatoria y la presión sobre el entorno, que califican de "excesiva".

A juicio de IU-Convocatoria por Oviedo, el debate en torno a la Fábrica de Gas "no puede seguir siendo rehén de intereses cruzados ni de anuncios sin concreción", pues el actual clima de confusión "solo retrasa las oportunidades de recuperación urbana y social" del barrio.

"El Antiguo no puede seguir enquistado en el enredo. Oviedo necesita certezas, protección del patrimonio y un proyecto razonable, con menos viviendas y más respeto al barrio y a su historia", ha subrayado.