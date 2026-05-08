IU reclama una estrategia integral de accesibilidad para las grandes obras municipales en Oviedo

Archivo - Palacio de los Deportes de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha exigido que las grandes obras municipales garanticen una ciudad "sin barreras" después de que un informe elaborado por Cermi Asturias sobre el Palacio de los Deportes haya evidenciado numerosas deficiencias en materia de accesibilidad en una instalación recientemente reformada, en la que el Ayuntamiento ha invertido más de 26 millones de euros.

La formación ha presentado una proposición en la Comisión Plenaria de Políticas Sociales en la que reclama que el Consistorio vuelva a contar de manera estable con una figura técnica especializada en accesibilidad que supervise los proyectos municipales, las obras y los equipamientos públicos desde su diseño hasta la recepción definitiva. IU-Convocatoria por Oviedo demanda además que se ponga en marcha "cuanto antes" una planificación concreta y pública de actuaciones para corregir las deficiencias detectadas en el Palacio de los Deportes.

Según IU, el informe de Cermi Asturias constata la ausencia de elementos esenciales de accesibilidad y comunicación adaptada, lo que demuestra que este ámbito "sigue tratándose como una cuestión secundaria y no como un criterio transversal" en las actuaciones públicas municipales. El grupo considera "muy preocupante" que un equipamiento presentado por el equipo de gobierno como una de las grandes obras de la ciudad mantenga barreras que afectan a la accesibilidad universal en accesos, recorridos interiores, señalización, aseos, graderíos y atención al público.

La concejala Cristina Pontón ha criticado que, "después de invertir más de 26 millones de euros en una reforma", continúen existiendo obstáculos que dificultan el acceso y el uso normalizado de una instalación pública, y ha defendido que "la accesibilidad no puede ser un añadido de última hora ni una cuestión estética, tiene que formar parte de cualquier proyecto desde el inicio porque hablamos de derechos y de igualdad".

IU-Convocatoria por Oviedo plantea, asimismo, que entidades representativas de las personas con discapacidad, como Cermi Asturias, participen activamente en la revisión de las grandes obras municipales antes de su apertura definitiva. El grupo insta al Ayuntamiento a impulsar una estrategia integral que permita evaluar periódicamente la accesibilidad de las instalaciones municipales, fijar prioridades de adaptación y habilitar mecanismos de seguimiento público de las actuaciones realizadas.