IU se suma a las quejas vecinales por el estado de calles en el barrio de La Monxina

Una de las calles afectadas - IU-CONVOCATORIA OVIEDO

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo se ha sumado este jueves a las quejas vecinales del barrio de La Monxina tras comprobar que las actuaciones realizadas recientemente por el equipo de gobierno en la zona "se han llevado a cabo de forma claramente parcial, dejando sin intervenir tramos significativos de algunas de las calles principales del barrio".

IU afirma que le han preguntado en varias ocasiones al equipo de gobierno municipal sobre la situación y han constatado que las obras ejecutadas no han abordado de manera integral las necesidades de la zona.

"En numerosas calles persisten baches, vegetación invadiendo espacios públicos, grietas y fisuras en el asfalto, así como desniveles que suponen un riesgo para la seguridad de peatones y vehículos", han explicado en una nota de prensa, en la que han aportado diferntes fotografías.

La situación es evidente, sostienen, en calles como Álvaro de Albornoz, Quin el Pescador, Alcalde López Mulero y, de manera particularmente preocupante, en la calle Nieves Salaverri, donde el deterioro del pavimento y de las aceras sigue siendo muy notable.

"Nos sumamos a las reclamaciones de los vecinos y vecinas de La Monxina porque lo que se ha hecho hace unas semanas en el barrio es claramente insuficiente. No se pueden hacer arreglos a medias mientras permanecen baches, grietas y desniveles peligrosos en calles fundamentales. El Ayuntamiento debe abordar una actuación completa que garantice la seguridad y la dignidad del espacio público en todo el barrio, no limitarse a intervenciones parciales que acaban siendo simples chapuzas", ha comentado el portavoz del grupo municipal de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares.