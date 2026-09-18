IU y Sumar Asturies buscarán una posición común sobre la financiación autonómica

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida y Movimiento Sumar han trasladado este viernes su voluntad de trabajar conjuntamente para alcanzar una posición común sobre la futura reforma del modelo de financiación autonómica, después de las discrepancias surgidas en los últimos días en el seno de Convocatoria por Asturies.

Ambas organizaciones coinciden en la necesidad de garantizar los recursos suficientes para sostener los servicios públicos y atender las necesidades de Asturias. Consideran que el actual modelo puede ser un punto de partida, aunque presenta "determinadas disfunciones" que afectan a la comunidad y que, a su juicio, deben corregirse en la futura reforma.

IU y Sumar han señalado que continuarán trabajando dentro de Convocatoria por Asturies y participando en el debate desde sus respectivos espacios, con la intención de alcanzar acuerdos y trasladar posiciones compartidas.

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, trasladará la próxima semana en el Debate de Orientación Política, así como en el futuro debate presupuestario, la posición del conjunto del espacio sobre la financiación autonómica y las prioridades que Asturias debe defender ante la reforma del modelo.