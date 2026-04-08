IU urge una "respuesta inmediata" a los vecinos de Urdión en Oviedo - IU

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este miércoles una "respuesta inmediata" para los vecinos de la parroquia de Urdión, después de que reclamaran al Ayuntamiento una solución para facilitar el acceso de vehículos de emergencias al núcleo de población tras un incendio.

En una nota de prensa, IU ha explicado que hace casi un año, tras el incendio de un vehículo, el camión de bomberos no pudo acceder a la zona debido a la estrechez de los viales. Además, el único vehículo del servicio que podría hacerlo se encuentra "habitualmente averiado".

Después de que los vecinos pusieran esto en conocimiento de Alcaldía, han denunciado en IU, "no han recibido siquiera acuse de recibo", lo que evidencia "una preocupante falta de respuesta institucional".

"No podemos permitir que haya vecinos y vecinas en nuestro concejo que, ante una emergencia, no puedan recibir una atención adecuada. La seguridad no puede depender del código postal ni del estado de un vehículo; es una responsabilidad del Ayuntamiento garantizarla en todo el territorio", ha señalado el portavoz de IU, Gaspar Llamazares.

Es por ello que ha reclamado una "respuesta inmediata" ante la situación, y ha anunciado que IU solicitará "de forma urgente" informes de seguridad tanto al servicio de bomberos como a la Policía Local.