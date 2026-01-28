Iván Fernández (PSOE) acusa al PP de votar en contra la revalorización de las pensiones conforme al IPC

Archivo - El secretario para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social del PSOE y alcalde de Corvera, Iván Fernández. - FSA-PSOE - Archivo

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social del PSOE y alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha acusado este miércoles al PP de "volver a posicionarse en contra de los pensionistas" tras votar 'no' en el Congreso al decreto del Gobierno de España que contemplaba la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Fernández ha señalado que las decisiones del PP en materia de pensiones son "lesivas para los intereses de los pensionistas", que en Asturias ascienden a cerca de 300.000 personas. En este sentido, ha recordado que durante la etapa de gobierno del PP las pensiones se incrementaron únicamente un 0,25%, lo que, a su juicio, "en la práctica equivalía a congelarlas".

El dirigente socialista ha criticado además que, en su actual posición en la oposición, el PP "bloquea" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda actualizar las pensiones de acuerdo al IPC, lo que, según ha recalcado, perjudica directamente a los pensionistas.

A juicio del secretario para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social, las diferencias entre la política de pensiones del PSOE y la del PP "quedan muy claras". Así, ha precisado que en los últimos siete años, con el sistema defendido por el PP, las pensiones habrían subido de media 16 euros, mientras que con el modelo del PSOE el incremento ha sido de 398 euros de media.