La izquierda rechaza una PNL del PP para extender el programa de Aulas Abiertas a centros concertados

Archivo - La diputada del PP de Asturias Gloria García en un Pleno de la JGPA. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación de la Junta General del Principado ha rechazado este jueves la proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular para extender el programa de aulas abiertas a los centros educativos privados concertados, con el voto en contra de PSOE, Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

La iniciativa, defendida por la diputada del PP Gloria García, instaba al Gobierno autonómico a implantar este recurso inclusivo en los centros concertados sostenidos con fondos públicos en las etapas de Infantil y Primaria, en condiciones similares a las de la red pública.

García ha recordado que la normativa educativa y la Constitución recogen el derecho a la educación en condiciones de igualdad y sin discriminación, también para el alumnado con necesidades educativas especiales. En este sentido, ha subrayado que el programa de aulas abiertas --implantado en Asturias desde el curso 2016-2017-- favorece la inclusión al permitir la atención especializada en centros ordinarios.

La diputada 'popular' ha incidido en que los alumnos de la concertada "no son diferentes" a los de la pública y ha reclamado que puedan acceder a los mismos recursos siempre que se cumplan los requisitos, rechazando que exista una "discriminación" por el tipo de centro.

El diputado de Vox Javier Jové mostró su apoyo a la iniciativa del PP y ha recalcado que en Asturias hay unos 5.800 alumnos con necesidades especiales. "La tendencia es de un crecimiento bestial, en los últimos 7 años se ha incrementado un 57%. De 3.700 alumnos a 5.800, 2.000 alumnos más. De hecho, ya representan casi el 4% de todos los alumnos", ha destacado.

En su intervención, Jové ha explicado que "si a día de hoy hay 30 aulas abiertas y hay previsión de que se abran otras 3 el año que viene, nos vamos a 33. Si el 25% de los alumnos van a colegios concertados, pues manteniendo esa misma ratio, eso quiere decir que al menos el 8% de esas 33 aulas abiertas deben ir a colegios concertados, y no hay más, porque es lo que dice la ley".

La diputada socialista Mónica Ronderos ha argumentado el rechazo de su grupo al considerar que la propuesta es "oportunista" y carece de encaje normativo en el actual sistema de conciertos educativos. "Volvemos a ver lo que últimamente se les ha contagiado de la ultraderecha que es tratar de enfrentar, en este caso, a las dos redes educativas que son complementarias", ha afirmado.

En la misma línea, el diputado de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha justificado el voto en contra de su grupo al entender que la propuesta "desvirtúa" el uso de los recursos públicos. Según ha señalado, la educación pública debe ser el eje del sistema y es la que asume mayoritariamente la atención al alumnado con necesidades educativas, por lo que los recursos deben concentrarse en esta red.

Para Vegas, "la equidad consiste en dar más a quién más lo necesita" y ha subrayado que su grupo parlamentario "lo tiene y siempre lo ha tenido claro: primero la pública, después la pública y, por último, la pública".

Desde el Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha defendido que apuesta por la progresiva desaparición de la enseñanza concertada y también ha rechazado destinar fondos públicos a este tipo de centros, también en el caso de las aulas abiertas.