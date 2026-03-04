La izquierda tumba la propuesta del PP para que el Principado remita informes y fije un cronograma sobre el viejo HUCA

Archivo - Interior de uno de los edificios del viejo HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado ha rechazado este miércoles la proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno asturiano a remitir determinados informes sobre la situación de las antiguas instalaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ubicadas en el barrio ovetense de El Cristo-Buenavista.

La iniciativa, defendida por el parlamentario José Agustín Cuervas-Mons, ha contado con los votos favorables de Vox y del diputado de Foro, Adrián Pumares, mientras que los grupos que sustentan al Ejecutivo autonómico y Covadonga Tomé (Grupo Mixto) han votado en contra.

La propuesta de los 'populares' exige al Ejecutivo autonómico que, en el plazo de un mes, remita toda la documentación solicitada por el Gobierno para proceder al reinicio de las obras de demolición de los antiguos edificios del HUCA, así como un nuevo cronograma que detalle la previsión de plazos y actuaciones pendientes, incluido el futuro del edificio conocido como "los hongos".

Además, el texto reclama un informe que aclare si la demolición de ese edificio implicará la ampliación del contrato adjudicado a la empresa Hercal Diggers SL o si será necesaria una nueva licitación. También pide un calendario sobre el traslado del Centro de Tejidos y Transfusiones de Sangre, con detalle de los hitos previstos y su compatibilidad con la reanudación de los trabajos.

Junto a ello, el PP solicita a la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos un informe con los plazos previstos para la realización del plan especial de El Cristo-Buenavista y las previsiones de su tramitación urbanística, así como un calendario de las reuniones de la Comisión especial para la ordenación urbanística de los terrenos del antiguo HUCA.

Finalmente, la iniciativa obliga al Ejecutivo autonómico a informar por escrito en cada periodo de sesiones sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Pleno o las comisiones parlamentarias en relación con la recuperación de los antiguos terrenos hospitalarios.